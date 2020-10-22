TTB'den çok konuşulacak araştırma! Günlük pozitif vaka sayısı yaklaşık 15 bin

Türk Tabipleri Birliği'nin 'Aile Hekimliği Pandemi Anketi Ekim 2020' araştırmasında günlük pozitif vaka sayısı yaklaşık 15 bin. Evde izlenen pozitif hasta sayısının 143 bin, temaslı ve takipte olan kişi sayısının ise 500 bin olduğu belirtildi.

Abone ol

TTB'nin kovid-19 pandemisindeki durumu aile hekimleri aracılığıyla aktaran çalışmaya 75 farklı ilden 835 aile hekimi katıldı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, telefonla arayarak pozitif vakaların takibini yapan aile hekimlerinin yüzde 38'i eylül ayına göre izlem sayılarının ekim ayında arttığını belirtti.

Evde izlenen hasta sayısının 143 bin

Günlük 14 bin 373 pozitif vakanın aile hekimlerine geldiği tespiti çalışmada yer alırken evde izlenen hasta sayısının 143 bin, temaslı ve takipte olan kişi sayısının ise 500 bin olduğu kaydedildi.

Yarım milyondan fazla insan aile hekimleri tarafından takip edilmekte

Açıklamada konuşan TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Nuri Seha Yüksel, "Aile hekimleri olarak tablolarda gözükmeyen, günlük on binleri aşan pozitif vakalar, temaslılarla yaklaşık yarım milyondan fazla insan aile hekimleri tarafından takip edilmekte” dedi.

İzolasyon süreci 14 günden 10’a düştü

Anket çalışmasını yürüten TTB Aile Hekimliği Kolu üyesi Emrah Kırımlı ise yaptıkları çalışmaya dair, "PCR pozitif olan kişilerin evde izolasyon süreci 14 günden 10’a düştü. Aslında sayılarla oynama yapılmış gibi oldu. Eylül ayına göre günlük vaka sayısı artmasına rağmen bizim izlediğimiz hasta sayısı hedef kitlesi yüzde 40 oranında azaltıldı. Buna rağmen anketimizde yüksek hasta sayısı gördük” ifadelerini kullandı.

"Günde 14 bin 373 PCR pozitif hasta geliyor"

Aile hekimlerine yöneltilen, 'İzlem yapıyor musunuz?' sorusuna eylül ayında hekimlerin yüzde 57’sinin 'Evet', ekim ayında ise yüzde 75'inin 'Evet' yanıtını verdiğini belirten Kırımlı, "Günde 14 bin 373 PCR pozitif hasta geliyor bize. Evde izlenen 150 bine yakın hasta var. 150 bin kişi evde aktif hasta ama 500 bine yakın insan da temaslı olarak evde ve takip ediliyor. Bu anket yapıldığında, 7-14 Ekim arasında günde bin 600 hasta olduğu söyleniyordu. Ankara eylül ayında çok yoğundu ve aile hekimi başına ortalama 22 hastası vardı, bu 16’ya düştü. İstanbul’da ise eylülde aile hekimi başına vaka 6’yken 10’a çıktı. Ankara’daki azalmanın dışında doğu illerinde Urfa’da azaldı, Konya eylülde yoğundu orası da azaldı” ifadelerini kullandı.