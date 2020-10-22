Vaka sayısının yükselişe geçtiği İzmir'de ürküten kalabalık
İZMİR son günlerde vaka sayısının artış gösterdiği kentlerden bir tanesi. Bugün çekilen görüntülerde İzmir sokakları kalabalığıyla dikkat çekti. Maskeler vatandaşın çenesindeydi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Aydın, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta vaka sayılarının artış gösterdiğini açıklamıştı. Vatandaşlara maskenin öneminin artığını söyleyen Koca, kurallara uyulması konusunda tekrar uyarılarda bulunmuştu.
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İzmir'in en kalabalık bölgelerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda ise hafta içi olmasına rağmen yoğunluk gözlendi.
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Bankaların, iş merkezlerinin, alışveriş dükkanlarının ve lokanta gibi yeme içme işletmelerinin olduğu çarşı, öğle saatlerinde vatandaşlarla doldu.
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Vatandaşların çoğunluğu maske takmaya özen gösterirken, bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti.
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