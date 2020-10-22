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Fahrettin Koca'ya çağrı yapmıştı! Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi

Komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık emekçileri için yaptığı çağrıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi. İmamoğlu, "Harbiye hizmetinizde" dedi. Cem Yılmaz ise İmamoğlu'na teşekkür ederek yanıt verdi.

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Salgın döneminde sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan komedyen Cem Yılmaz’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeşil ışık gelmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnemiz sağlık çalışanları ile buluşmanız için hizmetinizde. Bu süreçte üstün gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz” demişti.

“Ankara ile görüşüp...”
Cem Yılmaz da İmamoğlu’na karşılık olarak şunları yazdı: “Sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, birleştirici tavıra ortak olmaktan çok mutluyum. Ankara ile görüşüp hızla organize oluruz. Diğer şehirlerimizle ilgili de sağlıkçılarımız “bize gelmezler” demesin. Elimden geleni en iyi şekilde yapacağım. Sağ olun.”

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