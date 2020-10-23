Niğde'de üzümden köfter yaptılar talep yağıyor yurt dışına satıyorlar
Muharrem Yazgan ve oğlu üzümlerden köfter tatlısı yaptılar talep yağdı. Niğdeli baba oğula yurt dışından bile istek geliyor.
NİĞDE Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yaşayan Muharrem Yazgan ile oğlu Mehmet Yazgan, endüstriyel tatlılar yüzünden unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler arasında yer alan köfter tatlısını yeniden yaygınlaştırmak için geçen yıl üretim yapmaya başladı. Yaklaşık 40 dönüm bağda yetiştirdikleri üzümü ezdikten sonra elde edilen şırayı kaynatıp, bir gün bekletiyor.
Hem pekmez hem de görüntüsü pestile benzeyen köfter tatlısı yapan baba- oğul, geçen yıl 1 ton ürün üretirken yoğun talep nedeniyle bu yıl 4- 5 ton köfter üretmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sade, cevizli ve fındıklı köfterler üreten Muharrem Yazgan, İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin gibi büyükşehirlerden sipariş aldıklarını kaydetti.
Ürünleri doğal hazırladıklarını dile getiren Muharrem Yazgan, içerisindeki malzemeye göre kilosunu 25- 55 TL arasında sattıklarını aktardı.