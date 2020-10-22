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Aydın'da tek kolu olmayan adamın talihsiz ölümü

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da tek koluyla yaşamını sürdüren Şakir Özen (68), kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında , Söke’nin kırsal Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörü ile kendisine ait zeytin bahçesinde giden Şakir Özen, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybedip, devrilen aracın altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Özen’in sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Avlanırken kolunu kaybetti

Genç yaşlardan beri avcılık merakı olan ve 43 yıl önce avda yaşadığı bir kaza sonucu sağ kolu dirsek hizasından kesildiği için traktörü tek elle kullandığı öğrenilen Özen’in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki  incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özen’in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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