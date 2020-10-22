Çanakkale'de üniversite öğrencisi TIR'ın altında kalarak öldü eşyaları etrafa fırladı
ÇANAKKALE'de yürek yakan kazanın haberi geldi. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi TIR çarpması sonucu öldü. Talihsiz gencin gözlüğünün ve ayakkabısının olayın şiddetiyle etrafa fırlaması kahretti. Bölgede fren ve kan izleri 70 metre boyunca gözle görüldü.
Kaza, bugün 13.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunda Çanakkale Otogarı’nın hemen önünde meydana geldi.
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Yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Osman Kılıçer (24) talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.
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Bursa istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yaromir Mihavlov (55) idaresindeki MAN marka 7B6 4383 plakalı TIR'ın altında kalan genç olay yerinde can verdi.
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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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