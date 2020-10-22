BIST 1.203
DOLAR 7,92
EURO 9,37
ALTIN 485,01
HABER /  DÜNYA

Nefes darlığı yaşıyordu! Çocuğun boğazından canlı canlı çıkardılar

Çin'de 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuğun boğazından, midesinde bir yıldır yaşayan canlı solucan çıkarıldı.

Abone ol

Çin’de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan solucan tespit edildi.

Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti. Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
 İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan İYİ Parti'ye operasyon açıklaması
Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Şehit ve gazi çocuklarına 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı
TTB'den çok konuşulacak araştırma! Günlük pozitif vaka sayısı yaklaşık 15 bin
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz kararı! Altın rekor kırdı gram 491 lira oldu
Erdoğan'ın eski yaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı için karar! Cezası 18 yıldan müebbet çevrildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okula devam eden çocuklar ve ailelerinde vaka artışı yok
ÖNCEKİ HABERLER
197 kilodan 84 kiloya düştü Ordu'da yeni hali şaşırttı 'delikanlı gibi hissediyorum'
Fransa'da iki Türk genç kıza polis şiddeti
Son rakamlar korkunç! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 494 bini aştı
YÖKDİL başvuru 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Aydın'da tek kolu olmayan adamın talihsiz ölümü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa 2 kıtalık
Yorumlar 1 yorum