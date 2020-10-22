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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki en az 2 puan artmalıydı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini sabit tuttu. Bu karara CHP'den eleştiri geldi. CHP'in ekonomi kurmaylarından Aykut Erdoğdu, "Bütün piyasa en az 2 puan faiz artışı bekliyordu. Kur uçmaya başladı. Öngörülemeyen yönetim bir hata daha yapmış oldu.' dedi.

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Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıkladığı faiz kararında bir değişikliğe gitmedi.

Böylece politika faiz oranı yüzde 10,25'te sabit kaldı.

CHP'den '2 puan artırılmalıydı' tepkisi

Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişikliğe gitmemesi sonucu CHP'den tepki geldi.

Merkez'in kararında faizi neden yükseltmediğini sorgulayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından kararı şu sözlerle eleştirdi;

"Bütün piyasa en az 2 puan faiz artışı bekliyordu...Bu beklenti bütün piyasada satın alındı ve kur 10 kuruş düştü...

TCMB 'Sürpriz ve Beklenmeyen' bir biçimde faizi sabit tuttu..

Kur uçmaya başladı...

Öngörülemeyen yönetim bir hata daha yapmış oldu...

Bundan sonra daha zor..."

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