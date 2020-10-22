IŞİD'in istihbaratçısı itirafçı olunca tahliye edildi

MERSİN'de düzenlenen operasyonla yakalanan ve evinde ele geçirilen dijital belgelerde 4 bine yakın IŞİD teröristinin bilgileri bulunan Suriye uyruklu Kuteybe H., tahliye edildi.

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Mersin'de geçtiğimiz yıl 22 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), IŞİD'e yönelik ortak operasyon düzenlendi.

IŞİD istihbaratçısı

Operasyonda, aralarında IŞİD terör örgütünün istihbaratçısı Kuteybe H.’nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye'de örgüt adına faaliyette bulundukları ve Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptıkları saptandı.

Gözaltına alınan Kuteybe H.’nin evindeki bilgisayarında ise yaklaşık 4 bin IŞİD'linin bilgileri ile haritalar, fotoğraflar ve örgüt üyelerinin takibi amacıyla yapılmış keşifler ile silahların sevk güzergahlarını gösteren bilgiler ele geçirildi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Kuteybe H.’nin dosyası ayrıldı.

65 sayfalık iddianame

Yürütülen soruşturma sonunda Kuteybe H. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 65 sayfalık iddianame hazırlandı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kuteybe H.’nin Suriye'de IŞİD adına çatışmalara katıldığı, Türkiye'de de örgüt adına faaliyetlerini sürdürerek çatışma bölgelerinde bulunan örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu ifade edildi.

Kuteybe H.’nin ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde farklı ülkelerden 4 bine yakın IŞİD üyesinin isimlerinin yanı sıra 'örgüte katılmadan önceki mesleği', 'gittiği ülkeler', 'hangi sınır bölgesini kullandığı ve aracısı', 'referans bilgileri', 'uzmanlık alanı' ve 'savaşçı, eylemci ya da canlı bomba eylemcisi' gibi kategorilerin bulunduğu künye şeklindeki ayrıntılı formun bulunduğu, ayrıca çok sayıda fotoğraf, harita ve görüntüler yer aldığı belirtildi.

Yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi

Bugün görülen davanın ikinci duruşmasında Kuteybe H. ve avukatı hazır bulundu. Kuteybe H., tercüman aracılığıyla ifade verdi.

Önceki duruşmalarda itirafçı olan Kuteybe H., ifadelerini tekrarlayıp tahliyesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Kuteybe H.’nin tahliyesine karar verdi.