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Güney California Üniversitesi araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha adil ve özenli

GÜNEY CALİFORNİA Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada 'kadınların erkeklerden daha adil, saf ve özenli' olduğu ortaya çıktı.

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Sonuçları 'Proceedings of the Royal Society B' dergisinde yayımlanan araştırmanın ilk aşamasında, 67 ülkeden 330 binden fazla kişinin etik kararlar alırken hangi faktörlere önem verdiğini içeren anket sorularına yanıtları incelendi.

19 ülkeden yaklaşık 12 bin kişi yanıtladı

İlk aşamadan elde edilen veriler, diğer araştırmacıların bağımsız bulgularıyla, yani 19 ülkeden yaklaşık 12 bin kişinin yanıtları doğrultusunda derlenen bilgiyle karşılaştırmalı olarak incelendi ve doğrulandı. 

Sonuçlar

- Çalışmada kadınların erkeklerden daha adil, saf ve özenli, cinsiyet eşitliğine önem veren kültürlerde de daha uysal ve güçlü olduğu gözlendi.

- Araştırmada, sadakat ve otorite değerleri konusunda cinsiyetler arası fark görülmedi. 

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