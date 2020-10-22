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Yozgat'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı

YOZGAT'ta otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza Yozgat-Kayseri arasındaki yolun Topçu köyü mevkiinde meydana geldi.

Yozgat’tan Kayseri yönüne giden Hakkı Uyar yönetimindeki 07 FK 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Güneş'in (46) kullandığı 66 T 0013 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Taksi sürücüsü Ahmet Güneş kaldırıldığı hastanede, otomobilde bulunan Ahmet Pekyürek (73) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Hakkı Uyar ise hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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