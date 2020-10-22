Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtardığı kentlerde yol çalışmasına başladı
Azerbaycan ordusunun Ermeni işgalinden kurtardığı Sukovuşan kasabası ve Talış köyünde yol yapım çalışmaları başladı.Abone ol
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik operasyonları hız kesmeden sürerken, Azerbaycanlı ekipler kurtarılan bölgelerde çevre düzenlemesine başladı.
Yol düzenlemesi, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgalinden kurtardığı Sukovuşan kasabası ve Talış köyünde başladı. 29 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı için harekete geçen iş makineleri ve kamyonların çalışmasından görüntüler paylaşıldı.
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