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Bakan Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Türkiye'deki konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak." açıklaması yaptı.

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"Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor." diyen Bakan Dönmez, "Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz." bilgisini verdi.

"25 yıl kadar karşılayacak"

"Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek." diyen Bakan Dönmez, açıklamasına şöyle devam etti: Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak.


Türkiye'deki konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak.


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