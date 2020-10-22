Fransa'da tren istasyonunda bomba alarmı

Fransa'nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda şüpheli paket bulunması üzerine bölge boşaltıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

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Fransa'nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda şüpheli bir paket bulunması üzerine bomba alarmı verildi. Lyon polisi, bomba tehdidi üzerine tren istasyonunu boşaltırken; olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Boşaltılan tren istasyonunun etrafı kordona alındı.

Twitter üzerinden vatandaşlara seslenen polis, görevlilerin işini zorlaştırmama çağrısında bulundu. Bazı tren seferleri iptal edilirken; çoğu sefer de en az bir saat gecikme olacağı duyuruldu.