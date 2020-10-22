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Azerbaycan ekibi Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbul'da oynayacak

Demirören Haber Ajansı

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ’ın iç saha maçlarını Türkiye’de oynama isteğine UEFA’dan olumlu cevap geldi.

Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İspanyol ekibi Villarreal’i konuk edecek.

İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken; Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye’de oynamak istiyor.

Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.

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