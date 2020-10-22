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HABER /  EĞİTİM

Bakan Ziya Selçuk 'yeni bir karar aldık' deyip duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamasında, Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için alınan yeni kararı duyurdu.

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Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

Açık Öğretim Lisesi alanlı öğrencilerin mezun olması için toplam kazanılan kredinin en az 192 olması gerekiyordu.

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