Sağlı-Sollu programında koronavirüs mesajı! Maskeyle çıktılar

TV 100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan Sağlı-Sollu programının bu haftaki yayınına koronavirüs hassasiyeti damga vurdu.

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Tüm dünyanın boğuştuğu koronavirüs kabusu, Türkiye'de de etkisini her geçen gün hatırlatmaya devam ediyor. Bu bağlamda sosyal mesaj verip konuya ilişkin dikkat çekmek isteyen programın katılımcıları yayına maskeyle çıktı.

Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı-Sollu programının katılımcılarından olan gazeteciler, Metin Özkan, Hadi Özışık, Barış Yarkadaş ve Necdet Saraç canlı yayına maskeyle çıkarak, toplumun her alanında bu özverinin gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.