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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tweetle öğrendi! Korona toplantısına çağrılmamış

İSTANBUL'daki vaka sayıları patlama yapıp Ankara'nın 5 katına çıktı. İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında acil durum toplantısı yapıldı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı. CHP'den sert tepki geldi.

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İSTANBUL'daki vaka sayıları alarm verirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıya İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürleri ile saha koordinatörleri ve başhekimler davet edildi. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almaması dikkat çekti.

Başkan tweet atılınca öğrendi
İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Ekrem İmamoğlu'nun neden toplantıda bulunmadığı' sorularına verdiği yanıtla sosyal medyada gündeme oturdu. Murat Ongun, "Başkan, toplantıya davet edilmedi. Haberimiz yok. Toplantıyı Bakan Koca’nın paylaşımıyla öğrendi.” dedi. 

CHP'den tepki : Skandal

Pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrılmamasına CHP sert tepki gösterdi. CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin %40'ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmaması skandaldır.

Canan Kaftancıoğlu : Kirli siyaset
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da twitter hesabından tepki dolu şu paylaşımı yaptı:

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