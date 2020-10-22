İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tweetle öğrendi! Korona toplantısına çağrılmamış

İSTANBUL'daki vaka sayıları patlama yapıp Ankara'nın 5 katına çıktı. İstanbul'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında acil durum toplantısı yapıldı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı. CHP'den sert tepki geldi.Abone ol
İSTANBUL'daki vaka sayıları alarm verirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürleri ile saha koordinatörleri ve başhekimler davet edildi. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almaması dikkat çekti.
Başkan tweet atılınca öğrendi
İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Ekrem İmamoğlu'nun neden toplantıda bulunmadığı' sorularına verdiği yanıtla sosyal medyada gündeme oturdu. Murat Ongun, "Başkan, toplantıya davet edilmedi. Haberimiz yok. Toplantıyı Bakan Koca’nın paylaşımıyla öğrendi.” dedi.
CHP'den tepki : Skandal
Pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrılmamasına CHP sert tepki gösterdi. CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
* İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin %40'ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmaması skandaldır.
İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin %40’ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır.— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) October 22, 2020
Canan Kaftancıoğlu : Kirli siyaset
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da twitter hesabından tepki dolu şu paylaşımı yaptı:
Masa etrafında oturanların derdinin İstanbullunun sağlığı değil kendi siyasi varlıkları olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 22, 2020
Sizler kirli siyasetinizi devam ettirirken, size rağmen @ekrem_imamoglu ve belediye başkanlarımız vatandaşın sağlığı için çalışmaya devam edecekler https://t.co/fQnmkogmQw