Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Ekim Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2102 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 355 bin 528, can kaybı 9 bin 584 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 22 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 117 bin 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 27'ye çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Ağır hasta sayımız 1599"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020