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Ermenistan'dan Azerbaycan itirafı: Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında tutunamayan Ermenistan tarafından itiraf gibi bir açıklama geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan ordusunun sayıca ve teknolojik olarak kendilerinden çok üstün olduğunu söyledi.

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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda büyük kayıplar veren ve geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın içinde bulunduğu çaresizlik, Ermeni yöneticilerin açıklamalarına da yansımaya başladı. Ermenistan Kamu Televizyonuna konuşan Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir şey savaş tarihinde görülmemiştir"

İki orduyu karşılaştıran Hovhannisyan, Azerbaycan birliklerinin sayıca çok üstün olduğunu belirterek, "On iki kat daha fazlalar, bunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Böyle bir şey, savaş tarihinde neredeyse hiç olmamıştır ya da çok nadir olmuştur" dedi.

"Azerbaycan ordusu yüksek teknolojiye sahip"

Azerbaycan ordusunun yüksek teknolojiye sahip olduğunu söyleyen Ermeni yetkili, "Düşmanın yüksek teknolojiye sahip bir ordusu var, onu asla saklamadık. Aynı anda bizim yönümüze binden fazla uçan cihaz gönderildi. İHA, füzeler... Uçaksavar cihazları aynı anda iki İHA vurabilir. Onlar küçükler ve çok çevikler. Fizik de İHA'dan yana" ifadelerini kullandı. 

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