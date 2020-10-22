Haberde skandal! 'Ermenistan ordusu Serdar Ortaç'ı öldürdü' bakın ne yaptılar
AZERBAYCAN ve Ermenistan savaşı hakkında yorumlarıyla dikkat çeken Serdar Ortaç'ın fotoğrafını, Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir haberde kullandı.
Serdar Ortaç, son zamanlarda yaklaşık bir aydır süren Azerbaycan ve Ermenistan savaşına dair yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Hatta "Gerekirse Azerbaycan için askere gidebilirim" açıklaması yapan Ortaç'a şok yaşattılar.
Serdar Ortaç'la ilgili Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı. 11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı.
27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.
Kullanılan fotoğraf 2000 yılında Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda çekilen bir kare… Fotoğrafta 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.