Haberde skandal! 'Ermenistan ordusu Serdar Ortaç'ı öldürdü' bakın ne yaptılar

Serdar Ortaç'la ilgili Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı. 11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı.