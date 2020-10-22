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Aliyev duyurdu: Karabağ'ın İran sınırı 27 yıl sonra kurtarıldı

Anadolu Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu; Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev; Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

Tamamen kontrol altına alındı

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev; Azerbaycan ve İran halklarını kutladı. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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