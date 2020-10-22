Putin'den dikkat çeken Dağlık Karabağ sözleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarına dikkat çekerek karşılıklı ödün verilecek hususlar bulunması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin net tavrının Karabağ konusunda etkili olduğu görüldü.

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Putin, Moskova'da düzenlenen Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Karabağ savaşıyla ilgili konuşan Rus lider, Aliyev ve Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki savaşta Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu belirterek, "Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum" dedi.

"Ödün verecek noktalar bulmalıyız"

Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve Moskova'nın siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyleyen Putin, Türkiye'yle olan görüş ayrılıklarından kaygı duymadıklarını anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.