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Putin'den dikkat çeken Dağlık Karabağ sözleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarına dikkat çekerek karşılıklı ödün verilecek hususlar bulunması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin net tavrının Karabağ konusunda etkili olduğu görüldü.

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Putin, Moskova'da düzenlenen Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Karabağ savaşıyla ilgili konuşan Rus lider, Aliyev ve Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki savaşta Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu belirterek, "Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum" dedi.

"Ödün verecek noktalar bulmalıyız"
Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve Moskova'nın siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyleyen Putin, Türkiye'yle olan görüş ayrılıklarından kaygı duymadıklarını anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü. Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı. Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilirErmenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı. İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

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