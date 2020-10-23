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Adana'da sokağa ses bombası atıldı! Büyük panik yaratan kişi yakalandı

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sokağa ses bombası attıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

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Yüreğir'in Kiremithane Mahallesi 2706. Sokak'ta motosiklet üzerinde bulunan H.Ç. ve Z.A. ellerindeki ses bombasını sokağa attıkları sırada, devriye atan polis ekipleri tarafından farkedildi.Bunun üzerine şüpheliler motosikletten inerek olay yerinden kaçmaya başladı.

Şüphelilerden Z.A. polis ekiplerince 2734. Sokak'ta yakalanırken, diğer şüpheli H.Ç. ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak çalışmalara devam ediyor.

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