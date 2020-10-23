İYİ Parti ile MHP arasında 'bozkurt işareti' kavgası çıktı! MHP 'rezalet' dedi

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, önceki gün Kayseri Erciyes Tekir Yaylası’ndaki Başbuğ Otağı’nı ziyaret etti. Akşener partililerle birlikte bozkurt selamı verip hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa MHP’nin Kayseri milletvekilleri ileKayseri il yönetiminden "rezalet" tepkisi geldi. İYİ Parti, "Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız” karşılığını verdi.

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İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, önceki gün Kayseri Erciyes Tekir Yaylası’ndaki Başbuğ Otağı’nda partililerle birlikte bozkurt selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğrafa MHP’nin Kayseri milletvekillerinden ve il yönetiminden tepki geldi.

‘Açığa düştünüz İYİ mi?'

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy Twitter hesabından, “Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP’çilerin Kayseri’de bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur. Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır. Açığa düştünüz, İYİ mi?” paylaşımını yaptı.

Hainlerin elinden tutan, zillet ittifakına tutunan, Ülkücülere haydut diyecek kadar çukurlaşan, Türk düşmanlarına gülücükler saçan İP’çilerin Kayseri’de Bozkurt yapmaları tenakuz uçurumudur! Bozkurt işareti yapan ellerin önce temiz olması ahlak şartıdır! Açığa düştünüz, İYİ mi? pic.twitter.com/cWGemk9WmO — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) October 21, 2020

Erciyes'in suyu serttir mertlik ister

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de sosyal medya hesabından, “Başbuğ Türkeş’in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan’ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes’in suyu serttir, mertlik ister” tepkisini gösterdi.

Başbuğ Türkeş’in izinden ayrılıp Papaz Ernest Renan’ın yoluna sapanların bir fotoğraf karesiyle şov timi kurduklarını ilan etmelerini tebessümle izliyoruz. Erciyes’in suyu serttir, mertlik ister! pic.twitter.com/ZugfqNPQcv — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) October 21, 2020

'Bu son uyarımızdır...'

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da “Bugün Kayseri, ülkücü hareketi öfkelendiren bir rezalete şahit oldu. Hatıralarımızın üzerinde dolaşmamaları adına son uyarıdır” dedi.

Bozkurt Türklüğün sembolüdür, alıp satılmaz, ihaleye çıkılmaz

Fotoğraf karesinde yer alanlardan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan ise eleştirilere “Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Alıp satılamaz, ihaleye çıkılamaz. Bugüne kadar izin almadık bugünden sonra da almayız” karşılığını verdi.