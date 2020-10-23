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Berlin'de camiye polis baskını! Fuat Oktay'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Berlin'deki Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınına tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sorgusuz sualsiz ve ölçüsüz bir şekilde sabah namazı esnasında Berlin Mevlana Camii'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınıyorum. Berlin savcılığı ve polisi bu tutumu nedeniyle Müslüman toplumundan özür dilemelidir. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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