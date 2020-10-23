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Siyaset kulislerini karıştıran iddia! Abdullah Gül Ali Babacan'dan rahatsız oldu!

Yeniden cumhurbaşkanı adayı olma isteğini hiç saklamayan Abdullah Gül'ün son dönemde sıkıntılı olduğu iddia edildi. Perde arkasından yönettiği iddia edilen DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın çok öne çıkmasının Abdullah Gül'ü rahatsız ettiği belirtiliyor.

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Millet İttifakı kanadında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın isminin öne çıkmasının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü rahatsız ettiğini ileri sürüldü. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ankara kulislerini karıştıran iddiayı köşesine taşıdı. İşte Selvi'nin köşesinden satır başları...

- Babacan’ın bir süredir partiyle ilgili konuları istişare etmemesi de not ediliyormuş. Ancak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Gül yerine Babacan isminin öne çıkması Abdullah Bey’i rahatsız etmiş. Ali Babacan’ın da buna yeşil ışık yakması Gül cephesinde hesapları karıştırmış.

- Ben yine ihtiyatımı koruyorum. Ama Demirel’in dediği gibi, Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir. Uğruna darbeler yapılan Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül ile Ali Babacan arasına kara kedi girmesine şaşırmam.

- Ama bu soğukluğun çapı nedir, giderilir mi yoksa daha da derinleşir mi orasını bilmiyorum."

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