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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında ilk hafta tamamlandı.

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Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi.

Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi. 

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçta Lille, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti. 

Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi. 

TOPLU SONUÇLAR

- A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2

- B Grubu

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

- C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1

- D Grubu

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4

- E Grubu

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

- F Grubu

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

- G Grubu

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0

- H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3

- I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3

- J Grubu

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2 

- K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

- L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

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