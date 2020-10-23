UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında ilk hafta tamamlandı.Abone ol
Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi.
Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçta Lille, deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.
Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 63. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi.
TOPLU SONUÇLAR
- A Grubu
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2
Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2
- B Grubu
Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2
Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
- C Grubu
Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1
- D Grubu
Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2
Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4
- E Grubu
PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2
PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
- F Grubu
Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1
Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
- G Grubu
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3
- J Grubu
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0