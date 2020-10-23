BIST 1.198
DOLAR 7,95
EURO 9,38
ALTIN 486,67
HABER /  DÜNYA

Ermenistan'a büyük darbe! Azerbaycan ordusu işgali adım adım sona erdiyor

AZERBAYCAN ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan ordusu, bu gece önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı

Abone ol

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. 

Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Siyaset kulislerini karıştıran iddia! Abdullah Gül Ali Babacan'dan rahatsız oldu!
Trump ile Biden'ın ikinci düellosunda hakaretler havada uçuştu! Korona kavgası sert geçti
İYİ Parti ile MHP arasında 'bozkurt işareti' kavgası çıktı! MHP 'rezalet' dedi
AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritası! Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu
NATO'dan Ermenistan'a net tavır! Taraf değiliz
Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esti
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de sahte içki satışı yapan kokoreççiye baskın yapıldı!
Adana'da sokağa ses bombası atıldı! Büyük panik yaratan kişi yakalandı
ABD'den koronavirüs müjdesi Covid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı
Bakan Ziya Selçuk 'yeni bir karar aldık' deyip duyurdu
AFAD'dan korkutan deprem haritası! Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu
Kimler grip aşısı olacak e nabız TC ile sorgulama ekranı
Yorumlar