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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a diş geçiremedi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 5. hafta maçında deplasmanda Panathinaikos'a 82-68 mağlup oldu.

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THY Euroleague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi.

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti. 

Üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indiren Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 62-56 önde giren Panathinaikos OPAP, salondan 82-68 galip ayrıldı. 

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti. 

Panathinaikos OPAP'ta Nemenja Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertli takımda ise Lorenzo Brown 17 sayıyla oynadı. 

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