Kırmızı Oda'daki yasak aşıklar TV8'den ayrıldılar şimdi birlikteler!
Seyirciyi ekran başına kilitleyen ve gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı TV 8 dizisi Kırmızı Oda da şok eden iki ayrılık yaşandı. Hikayesi ile herkesi kahreden Meliha ile yasak aşk yaşadığı Necdet diziden ayrıldı fakat başka bir dizide yeniden yolladı kesişti.
Gerçek hayatta yaşanan olayları hikayeleştirerek beyaz cama uyarlayan TV 8'in rekor kıran dizisi Kırmızı Oda cuma günlerine adını yazdırmaya devam ediyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizi karşısında yıllardır ekranda olan sıkı rakipleri olsa da ilk bölümden reyting listesinin zirvesine oturmayı bildi.
Cuma akşamları ekrana gelen dizi gerçek, yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Seyircinin diziyi bağrına basmasının nedeni ise her karakterin günlük hayatta karşımıza çıkıyor olması. Dizide özellikle öyle biri var ki, hikayesi kadar oyunculuğu da yüreklere işliyor...
Daha önce birçok dizide oynamasına rağmen Kırmızı Oda'da Meliha karakteri ile yıldızını iyice parlatan Evrim Alasya, her hafta alkış toplayan oyunculuğu ile sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu.
Dizide şiddet gördüğü eşinin ilk eşinden olan oğlu Necdet ile yasak aşk yaşayan Meliha, çok tepki çekse de zamanla hikayesi herkesi derinden sarstı.