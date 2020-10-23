BIST 1.200
DOLAR 7,96
EURO 9,39
ALTIN 487,20
HABER /  CHP

Koronavirüs tedavisi görüyordu! CHP’li Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Abone ol

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ağız gargarası koronavirüsü önleyebilir mi? Uzmanlar uyardı
Siyaset kulislerini karıştıran iddia! Abdullah Gül Ali Babacan'dan rahatsız oldu!
Trump ile Biden'ın ikinci düellosunda hakaretler havada uçuştu! Korona kavgası sert geçti
İYİ Parti ile MHP arasında 'bozkurt işareti' kavgası çıktı! MHP 'rezalet' dedi
AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritası! Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu
NATO'dan Ermenistan'a net tavır! Taraf değiliz
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da dehşet veren kaza! TIR'ın içinde feci şekilde can verdi
Bursa'da yayaya çarpan sürücü kaçtı
Zonguldak'ta babasını kanlar içinde bıraktı komşulara böyle seslendi
Joe Biden'ın oğlunun eski iş ortağından Biden'a 'Çin' suçlaması
Berlin'de camiye polis baskını! Fuat Oktay'dan sert tepki
YÖKDİL başvuru 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Yorumlar