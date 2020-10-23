Koronavirüs tedavisi görüyordu! CHP’li Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek.