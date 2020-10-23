Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin korona virüse yakalandı

ADANA'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin korona virüse yakalandı. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Abone ol

Çukurova Belediyesi Başkan Soner Çetin sosyal medya hesabından, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.