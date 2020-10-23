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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin korona virüse yakalandı

 ADANA'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin korona virüse yakalandı. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Çukurova Belediyesi Başkan Soner Çetin sosyal medya hesabından, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.

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