Kayseri'de komşusunun başını taşla ezerek öldürdü: Bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu

KAYSERİ'de geçtiğimiz gün vuku bulan cinayetin detayları ortaya çıktı. Komşusunun başını taşla ezdikten sonra 5 metrelik tepeden atıp üzerini kapatan katil zanlısı komşu ' bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu... Ben namusumu temizledim' dedi.

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Melikgazi İlçesi Battalgazi mahallesinde meydana gelen olayda, organize sanayi bölgesinde fabrika işçisi Afganistan uyruklu Tamim Mirza, istimlak duvarı yanında başı taşla ezilerek öldürülüp üzeri taş ve otlarla kapatılmış şekilde bulundu.

Mirza'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayet şüphelisi olarak komşusu Afganistan uyruklu Ziya H. gözaltına alındı.

"Ben namusumu temizledim"

Ziya H'nin, polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Tamim, bir süredir eşime rahatsızlık veriyordu. Eşimle telefonla ve yüz yüze görüşmeye çalışıyordu. Olayın olduğu yere Tamim'i çağırdım ve uyardım. Aramızda kavga çıktı. Ben de yerden aldığım taşı başına vurdum. Aldığı darbe ile kayalıklardan düştü. Ben namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ziya H. polisteki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ziya H., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ziya H. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısı Ziya H.'nin polis sorgusunda olduğu gibi mahkemede de cinayeti namusunu temizlemek için işlediğini söylediği öğrenildi.