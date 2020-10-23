Melek Aslan cinayetinde şok detaylar! Eski sevgiliden katil kardeşe 'Ablanın geceliği kaç para' mesajı
DİYARBAKIR'da kardeşi tarafından 'namus cinayeti'ne kurban giden Melek Aslan'la ilgili şok ayrıntılar ortaya çıktı. Eski sevgili Orhan Vatansever'in hem Melek Aslan hem aileye gönderdiği mesajlar ifşa oldu. Melek'in katili olan kardeşi Mustafa'ya da ablasının oturduğu adresi Vatansever vermiş.
Diyarbakır'da dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Melek Aslan (24), erkek kardeşi Mustafa Aslan (20) ile konuşmak için buluşmuş ve ikili arasında çıkan tartışma sonrasında Mustafa Aslan, beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırarak öldürmüştü. Mustafa Aslan olay sonrası silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim olmuştu. Cinayetin perde arkasında Melek Aslan'ın eski sevgilisi Orhan Vatansever çıktı. Mesajlar ifşa oldu. İşte o Melek Aslan cinayetinde tüyler ürperten şok detaylar...
Kahta-Diyarbakır-Sakarya üçgeninde yaşanan ve 24 yaşında genç bir kızın kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülmesiyle noktalanan olayın detaylarına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, Melek Aslan, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı, herkesin birbirine akraba olduğu 70 haneli Erikdere Köyü'nde yaşayan Hasan-Adile Aslan çiftinin 6'sı erkek 11 çocuğunun en küçüğüydü. 2015'te Kahta Lisesi'nden mezun olunca girdiği sınavda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü kazandı.
Ailesi ve arkadaşları tarafından sempatik tavırları ve yardımsever karakteriyle çok sevilen Melek'in hayatı, sosyal medyada Sakaryalı Orhan Vatansever ile tanışmasıyla bir anda geri dönülmez bir kabusa dönüştü. İkili kısa sürede sevgili olmuş, evlilik kararı almıştı... İki sevgili, birbirilerini ailelerine bile tanıştırdı.
Güzel günler işkenceye döndü
Melek Aslan, KPSS'ye çalışmak hem de Orhan Vatansever'e yakın olmak için geçen yıl okul mezuniyetin ardından ailesine haber vermeden Sakarya'ya giderek orada yaşamaya başladı. Kiraladığı özel yurt odasında kalan Melek'in, işlerinden dolayı sık sık yurt dışına giden Orhan Vatansever ile yaşadığı güzel günler çok sürmedi. Sevgilisinin sık sık kıskançlık krizleri yaşamasına artık dayanamayan Melek iki ayrı tarihte şiddet ve tehdit nedeniyle Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu, 4 ay önce de uzaklaştırma kararı aldırdı ve yeniden Diyarbakır'a dönerek burada kiraladığı apart otel odasında yaşamaya başladı.