Melek Aslan cinayetinde şok detaylar! Eski sevgiliden katil kardeşe 'Ablanın geceliği kaç para' mesajı

Güzel günler işkenceye döndü

Melek Aslan, KPSS'ye çalışmak hem de Orhan Vatansever'e yakın olmak için geçen yıl okul mezuniyetin ardından ailesine haber vermeden Sakarya'ya giderek orada yaşamaya başladı. Kiraladığı özel yurt odasında kalan Melek'in, işlerinden dolayı sık sık yurt dışına giden Orhan Vatansever ile yaşadığı güzel günler çok sürmedi. Sevgilisinin sık sık kıskançlık krizleri yaşamasına artık dayanamayan Melek iki ayrı tarihte şiddet ve tehdit nedeniyle Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu, 4 ay önce de uzaklaştırma kararı aldırdı ve yeniden Diyarbakır'a dönerek burada kiraladığı apart otel odasında yaşamaya başladı.