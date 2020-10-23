UEFA sıralamasında Türkiye 13.sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi tehlikede

Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın aldığı sonuçlar UEFA'daki ülke puanı sıralamasını doğrudan etkiliyor. Alınan kötü sonuçlar sonrası Türkiye, UEFA sıralamasında geriledi ve tehlike çanları çalmaya başladı.

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Türk futbolu için bu tehlike çanları aslında uzun süredir devam ediyor. Avrupa'da oynayan futbolcularımızın bireysel performansları artsa da hem Milli Takım'ın hem de kulüp takımlarımızın Avrupa performansları iyi değil. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin ülke puanı da giderek düşüyor. Son olarak ülke puanı sıralamasında Türkiye sıralamada geriledi.

Bir basamak daha geriye gittik

Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig'e, UEFA Avrupa Ligi'nde de Sivasspor 'un Villarreal'e kaybetmesiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriye gittik.

İskoçya, önümüze geçti

Rangers'ın Belçika'da Standart Liege deplasmanında kazanması İskoçların önümüze geçmesine sebep oldu. Ön eleme oynamanın dışında eğer Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021/2022 şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.