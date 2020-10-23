BIST 1.200
DOLAR 7,96
EURO 9,39
ALTIN 487,20
HABER /  SAĞLIK

Kış hastalıklarına karşı 'Osmanlı çayı' hazırladı 100 gramı 10 lira

HATAY'ın Antakya ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Semir Eraslan, kış aylarına özel olarak aralarında gül kurusu ve tropikal meyvelerin de bulunduğu direnç artırıcı çok sayıda bitkiyle yaptığı karışımla 'Osmanlı çayı' hazırladı.

Abone ol

Tropikal meyveler ve gül kurusunun da bulunduğu 12 çeşit bitkiden hazırladığı Osmanlı çayını geçen sene yapmaya başladıklarını dile getiren Semir Eraslan, bu sene daha da çeşitlendirerek müşterilerine sunduğunu anlattı.

Hazırladığı çayın, vücut direncini artırıcı bir özelliği olduğunu savunan Eraslan, özellikle havaların soğumasıyla beraber, içerisindeki değerli bitkiler sayesinde düşen vücut direncinin desteklendiğini ifade etti.

Bağışıklık sistemine dost olan Osmanlı çayının aynı zamanda içeriğinde kişiyi zinde tutan bitkiler bulunduğunu aktaran Eraslan, "Bu çayı sıradan çaylardan farklı olarak, Osmanlı mutfağında çokça kullanılan kurutulmuş gül ve tropikal meyvelerle destekledik. Tropikal meyvelerle ve kurutulmuş gül kullanarak vücudun C vitamini ihtiyacını ve daha birçok vitamin ihtiyacını karşılıyoruz. Osmanlı çayı tadı itibarı ile içmesi oldukça keyifli bir çaydır" dedi.

100 gramı 10 lira

İçerisinde kurutulmuş zencefil, havlıcan, zerdeçal gibi birinci dereceden kök bitkilerin yanı sıra ıhlamur, adaçayı, kurutulmuş gül, karanfil, hibiskus, adaçayı, melisa, papatya, kuru gül yaprağı, çubuk tarçın, biberiye ve bunlara ek olarak kurutulmuş elma ve limon bulunduğunu dile getiren Eraslan, yüz gramını 10 TL’den satışa sunduklarını söyledi. Fiyatı aşağıda tutmaya çalıştıklarını kaydeden Eraslan, en düşük karla Osmanlı çayını ürettiklerini anlattı. 

Osmanlı çayını severek tükettiklerini ve kış ayları gelmeden önce evlerinde bulundurduklarını ifade eden Ebru Nevşioğulları ise, "Yapımı çok kolay, içimi çok rahat. Herkesin evinde bulunması gereken bir çay. Bağışıklık sistemini koruyor, vücudu dinç tutuyor. Bir takviye olabilir diye düşünüyorum. Severek tüketiyoruz ve gerçekten faydasını görüyoruz" diye konuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
UEFA sıralamasında Türkiye 13.sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi tehlikede
Ağız gargarası koronavirüsü önleyebilir mi? Uzmanlar uyardı
Siyaset kulislerini karıştıran iddia! Abdullah Gül Ali Babacan'dan rahatsız oldu!
Trump ile Biden'ın ikinci düellosunda hakaretler havada uçuştu! Korona kavgası sert geçti
İYİ Parti ile MHP arasında 'bozkurt işareti' kavgası çıktı! MHP 'rezalet' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar'a böyle çağrı yaptı: Cezeri'nin uçuş denemeleri orada yapılsın
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu’ya destek
Gana'da kilise çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evlerde 10 kişiden fazla toplanmayın
Nur Tuğba Namlı kimdir eşi kimdir boşandılarlar mı?
Kasım 2020 celp dönemleri askerlik yerleri açıklandı mı?
Yorumlar