Seda Sayan duyurdu! TV8 ekranlarında Çılgın Sayısal Loto'yu sunacak

Ünlü şarkıcı Seda Sayan Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunlarından 'Çılgın Sayısal Loto'nun TV8'de kendi sunumuyla yayınlanacağını Instagram hesabından duyurdu.

Seda Sayan, Instagram'dan paylaşımında, Milli Piyango ve TV8'in sosyal medya hesaplarını etiketleyerek "Çılgın Sayısal Loto ile bu cumartesi TV8'de 21.45'te karşınızdayım. Kaçırmayın" notunu düştü.

Tolga Çam, Raşit Bağzıbağlı ve Seda İnan'ın Sayan'a elbise hazırladığını ve hazırlıkların tam gaz devam ettiğini dile getirdi.

Seda Sayan'a tebrik mesajı yağdı

Seda Sayan'a ünlü birçok isimden tebrik mesajları gelirken Milli Piyango ve TV8'in resmî sitesinde konuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.