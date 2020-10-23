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Çorum'da lokantada tekme ve yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar

Çorum’da bir lokantada tekme ile yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı kavga kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Bahabey Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. İddialara göre, aynı masada yemek yiyen 3 kişilik bir grup ile yan masada bulunan 2 kişi arasında yemek esnasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

Lokanta içerisinde başlayan tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sokağa taştı. Çevredekiler arbedeye son veremeyince olayın bildirilmesi üzerine gelen ekipler kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye giderek tedavi altına alındı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavgada masa ve sandalyelerin dağıldığı, arbedenin mutfak bölümüne de taştığı görülüyor.

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