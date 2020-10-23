Esra Erol'da Emrah Filiz'in DNA sonuçları bomba etkisi yaptı

Esra Erol'da programına Emrah Filiz'in açıklanan DNA testi sonuçları damga vurdu. Sokaklarda kalan ve hem ailesi hem de tanıştığı erkekler tarafından hep mağdur edilen Nilgün Apak'ın hikayesinde büyük bir şok daha yaşandı.

İlk oğlu Emrah Filiz'in babası olduğu iddia edilen Ahmet Filiz ile olan DNA testi sonuçları ortaya çıktı. Baba olduğu söylenen ancak bu iddiayı kabul etmeyen Ahmet Filiz, hem canlı yayındaki açıklamaları hem de DNA testi sonuçları ile gündeme oturdu.

Ahmet Filiz, canlı yayında Emrah Filiz'in kesinlikle kendisinin çocuğu olmadığını söyledi. Bundan 'adı kadar' emin olduğunu söyleyen Ahmet Filiz, bunun mümkün olmadığı konusunda çok kesin konuştu. Esra Erol, bunun üzerine, DNA testi sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre; Emrah Filiz, 27 yıl boyunca kendisini reddeden Ahmet Filiz'in oğlu çıktı.

Ahmet Filiz, Emrah'ın kendisinin oğlu olmadığından o kadar emindi ki sonuçlara önce inanmadı. Esra Erol'un açıklaması sonrasında yüzü kıpkırmızı olan Ahmet Filiz şoka girdi. DNA sonuçları ile sus pus olan Ahmet Filiz, ne diyeceğini de ne yapacağını da bilemedi. Emrah ise sonuçtan en baştan beri emindi ancak onu yıllarca reddeden Ahmet Filiz'in babası çıkması onu daha çok üzdü.