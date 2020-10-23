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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde

BURSA Şehir Hastanesinde basın açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Anadolu'da ikinci zirve döneminde olduğunu belirterek, "Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, ilk piki, büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde basın açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Anadolu'da ikinci zirve döneminde olduğunu belirterek, "Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, ilk piki, büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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