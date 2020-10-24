Erdoğan'dan Macron'a sert sözler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar." dedi.

"Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var." diyen Erdoğan, "Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır." diye konuştu.

"(Fransa) Azerbaycan'daki felaketlerin, işgallerin arkasında bunlar var." ifadesini kullanan Erdoğan, "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Macron) Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol." diye konuştu.

Berlin'de camiye polis baskınına ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti.

Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonunu hazırlıyor. Bir an önce kurtulmazlarsa bu hastalık tüm Avrupa'yı içten çökertecek."