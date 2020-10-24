Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesi koronavirüs önlemleriyle ilgili dikkatli olmaya çağırdı.