Erdoğan konuşurken ekranda o yazı çıkmıştı TRT'de "Oöööööiiiiillll" soruşturması

TRT Haber’de dün gece yayınlanan 'Gece Bakışı' programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda beliren yazı dikkat çekti. Erkan alt yazısında “Oööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifadenin yer alması görenleri şaşırttı.

Olayın sosyal medyaya kamuoyuna yansımasının ardından TRT'den açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"TRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansıtılmıştır.

Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır.

Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."