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MEDYA

Seda Sayan Sayısal Loto'nun çekişilini 'Haydi Bismillah' diye yaptı sosyal medya sallandı

Sayısal Loto'nun 74 milyon liralık çekilişini canlı yayında Seda Sayan Sundu. Seda Sayan'ın loto çekişilini "Haydi Bismillah" diye başlatması yeni bir tartışma başlattı.

Demirören Grubu'nun satın alıp adını 'Çılgın Sayısal Loto'ya çevirdiği SAyısal Loto'nun çekilişi TV 8 canlı yayınında yapılmaya başlandı. Çekişili sunan Seda Sayan'nın "Haydi Bismillah" diyerek loto çekilişi yapması tartışma başlattı.

Çılgın Sayısal Loto, Seda Sayan'ın sunumuyla bundan böyle her Cumartesi TV 8'de canlı yayınlanacak. Seda Sayan dün akşam ilk kez Çılgın Sayısal Loto'yu sundu. Seda Sayan'ın program öncesi sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan, topların çekilişinden önce, "Haydi Bismillah" dedi. Sayan daha sonra şans oyunu hakkında bilgi vererek çekilişi yaptı. Kumar olarak kabul edilen Sayısal Loto'nun çekilişinin besmele ile başlatılmasına tepki gösterildi. 

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