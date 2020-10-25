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İstanbul Taksim'de dilencilerin 'neden bölgeme girdin' kavgası! Yumruklar havada uçtu

Taksim’de dilencilerin “Neden bölgeme girdin” kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Polisin gelmesiyle sona eren meydan kavgası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de iki dilenci grubu arasında “Neden bölgeme girdin” kavgası çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.

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