İstanbul Taksim'de dilencilerin 'neden bölgeme girdin' kavgası! Yumruklar havada uçtu

Edinilen bilgiye göre, Taksim’de iki dilenci grubu arasında “Neden bölgeme girdin” kavgası çıktı. Kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.