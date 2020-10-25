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İYİ PARTİ

Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu! “Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzmir’de Çiğli Belediyesi tarafından yapılan ve merhum ağabeyi Nihat Gürer’in adı verilen parkın açılışında duygusal anlar yaşadı. “Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum" diyen Akşener gözyaşlarına hakim olamadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de üç yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Nihat Gürer'in adı verilen parkın açılışını yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Açılışın ardından konuşma yapan Akşener şu ifadeleri kullandı:

Çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz 4 kardeşiz Rumeli göçmeni bir ailenin kızım ben. Babam dedemin tek oğluydu, abim de babamın tek oğluydu.

Ağabeyim iyi, vicdanlı bir insandı dolayısıyla çocukların eğlenebileceği oynayabileceği bir yere isminin verilmesini ömür boyu unutmayacağım.

Emeği geçen herkese en derin şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum ahlaklı, vicdanlı, net bir adamdı onun için inşallah bu parkta şu resmiyle parkta oynayan çocukları gözetir.

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Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu! “Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum"
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