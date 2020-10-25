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İstanbul Beşiktaş'ta denize düşen turistleri teknedeki kişi kurtardı

İSTANBUL Beşiktaş Bebek sahilinde yürüyen iki turist, dengesini kaybederek denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi, denize atlayarak turistleri denizden çıkardı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beşiktaş Bebek sahilinde biri kadın iki turist dengelerini kaybetmesi nedeniyle denize düştü. Denizde iki kişinin çırpındığını gören teknedeki kişi, denize atlayarak iki turisti denizden tekneye aldı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında denizden çıkan iki turist, otellerine gitti.

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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