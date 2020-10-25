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Ankara'da İkizler suç örgütüne operasyon

ANKARA'da esnaftan 'haraç' toplayan, isimlerini duyurmak için bölgede faaliyet gösteren diğer grupların liderlerine ve üyelerine silahlı eylem düzenleyip bunu sosyal medya hesaplarından yayınlayan 'İkizler' suç örgütüne operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

ANKARA Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İkizler' adı verilen suç örgütünün özellikle Altındağ, Çankaya, Akyurt ilçelerinde kahvehane, büfe, kafeterya işleten esnaf üzerinde baskı kurarak haraç topladığını belirledi. Suç örgütü üyelerinin güç kazanmak ve isimlerini duyurmak için bölgede faaliyet gösteren diğer grupların liderlerine ve üyelerine yönelik silahlı eylemde bulundukları saptandı. Saldırıda bulundukları kişileri silahla yaralayan örgüt üyelerinin bu eylemlerini sosyal medya hesaplarından canlı yayınladıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, Akyurt ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı ihbarı yapılan suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'Baston' operasyonu düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı mekan ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 6 pompalı tabir edilen tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 1 sallama tabir edilen bıçak, 2 adet polis rozeti, 1 adet askeri üniforma, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Kasten yaralama', 'yağma' gibi birçok suça karıştıkları belirlenen şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülürken; işlemleri sürüyor.

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