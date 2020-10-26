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FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin yıldızına: Türkiye liglerinin 1 numarası

Kadıköy'deki Fenerbahçe - Trabzonspor maçında kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçın ilk yarısına kötü başlasa da ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanmayı bildi. NTV'de %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo'ya övgü yağdırdı.

NTV'de %100 Futbol programında Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo'ya övgü yağdırdı.

Gustavo'nun Türkiye liglerinin 1 numaralı futbolcusu olduğunu söyleyen Dilmen, "Böyle bir şey olamaz, 28 tane ciğerin mi var? Bir oyuncu koşabilir, top kazanabilir, mücadele edebilir... Gustavo topu iyi kullanıyor, şut atıyor, şut kurtarıyor, top kazanıyor ve servis yapıyor. Gustavo'nun bugünkü performansı zirve yaptı." dedi.

Fenerbahçe'nin gelecek hafta Antalyaspor ile oynayacağı maçta Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'nin oynayabileceğini hatta oynaması gerektiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Erol Bulut, Gökhan Gönül'ü dinlendirmeli" şeklinde konuştu.

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